La campagne européenne des Foxes a pris fin ce soir. Face à l’AS Roma en demi-finale retour de la Conference League, Leicester City s’est incliné au Stadio Olimpico de Rome sur le score d’un but à zéro. Une défaite synonyme d’élimination pour les coéquipiers de Nampalys Mendy qui n’avaient pas pu faire la différence à domicile au match aller.

Les deux formations s’étaient en effet quittées sur un nul d’un partout au King Power Stadium et avec cette courte victoire de 1-0, c’est l’AS Roma qui jouera la finale de la toute nouvelle compétition européenne, l’UEFA Conference League. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de Tammy Abraham, à la 11ème minute, sur un service de Pellegrini.

La finale, qui se jouera le 25 mai prochain à l’Air Albania Stadium en Albanie, opposera l’AS Roma et le Feyenoord Rotterdam qui a éliminé l’Olympique de Marseille de Bamba Dieng et Pape Gueye ce soir au Vélodrome.

Our #UECL campaign comes to an end.#RmaLei pic.twitter.com/PsxTIl1d7e

— Leicester City (@LCFC) May 5, 2022