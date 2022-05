Il s’agit du sélectionneur français Hubert Velud. En s’attachant les services de cet homme, la Fédération Burkinabè de Football (FBF) s’attache les services d’un entraîneur dont la réputation n’est plus à démontrer sur le continent, en particulier dans les pays du Maghreb.

Hubert Velud est titulaire d’une licence UEFA pro. Il a fait la plus grande partie de sa carrière en Afrique, notamment en Algérie, au Benin et au Togo. Il a désormais la lourde tâche de ramener la sérénité et la discipline au sein de l’écurie. Il devra aussi qualifier les Etalons pour la prochaine CAN qui se jouera au bord de la Lagune Ebrié. Pour ce faire, il devra sortir de la poule B où sont logés les Eperviers du Togo qu’il connait bien, le Cap-Vert et l’Eswatini (ancien Swaziland). Il y avait 64 candidats au départ et Velud a été retenu parmi les 6 finalistes invités à passer un entretien par visioconférence, s’imposant durant celui-ci comme le choix numéro un de la FBF.