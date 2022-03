Ce samedi, la réaction de Diambars a bien eu lieu. Privés de victoire depuis la première journée, les Académiciens ont repris du poil de la bête en balayant le CNEPS Excellence à Fodé-Wade (3-0).

Éclatant parce qu’il le fallait, Diambars a retrouvé du mordant ce samedi avec une victoire 3 buts 0 face au CNEPS Excellence dans le cadre de la 12e journée du Championnat national de Ligue 1. Un succès sans bavure que les joueurs de Bruno Rohart ont obtenu en deux temps dans leur enceinte.

Emmenée par un excellent Malèye Diagne, l’équipe de Saly a ouvert le score après 30 minutes de jeu grâce à son numéro virevoltant numéro 18. Dès la reprise pour la seconde période, le même joueur inscrit un doublé (46e) pour permettre aux siens d’enclencher la victoire.

Et comme si son show n’allait pas finir, Malèye Diagne effectue un superbe travail pour offrir à Ousseynou Niang le but du 3-0 (70e). Avec ce succès éclatant et bien mérité, Diambars (11e, 12 points) sort de la rouge du classement où s’installe le CNEPS Excellence (13e, 11 points).

