La BAL saison 2 démarre aujourd’hui au Dakar Arena. Cette nouvelle compétition africaine qui réunit les meilleurs clubs africains donne encore plus d’opportunités au talent africain en 2022.

Qu’est ce que la BAL ?

Elle n’est plus à présenter en raison de son succès lors de la première édition. La Basketball Africa League est la première compétition en séniors de la NBA en Afrique. Elle est née d’une initiative commune de la fédération internationale (FIBA) et de la ligue nord-américaine (NBA) visant à promouvoir le basket africain.

« C’est un aboutissement de plus de 10 ans de travail en Afrique. Nous sommes contents de tout ce qui est en train de faire en Afrique. On est encore ambitieux car l’Afrique a un énorme potentiel. L’objectif est de contribuer dans le développement des clubs » explique le directeur de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Les participants

Au total, 12 équipes vont disputer le titre de champion. Les clubs participants sont réparties en deux poules de 6. Il faut noter que les champions des ligues nationales d’Angola, d’Égypte, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie sont qualifiés automatiquement pour le tour final. Alors qu’il y’a eu une série des éliminatoires pour ajouter les 6 autres participants.

Conférence Sahara :

1. DUC (Dakar Université Club) – Sénégal

2. AS Salé (Association Sportive Salé) – Maroc

3. Ferroviario da Beira ou CFV – Beira (Clube Ferroviario da Beira) – Mozambique

4. REG (Rwanda Energy Group) – Rwanda

5. SLAC (Seydou Legacy Athlétique Club) – Guinée

6.US Monastir (Union Sportive Monastirienne) – Tunisie

Conférence Nil :

1. Zamalek (Champion de la BAL 2021) – Égypte

2. BC Espoir Fukash – République démocratique du Congo

3. Cape Town Tigers – Afrique du Sud

4. Cobra Sport (Cobra Sports Club) – Soudan du Sud

5. F.A.P (Forces Armeés et Police Basketball) – Cameroun

6. Petro de Luanda (Clube Atlético Petroleos de Luanda) – Angola

La formule de qualification

Chaque conférence compte 6 équipes. Les 4 premiers de chaque poule se qualifient pour l’étape de Rwanda où se disputera la phase à élimination directe.

Les étapes : Sénégal – Egypte – Rwanda

Contrairement à l’édition précédente où la BAL s’est disputée dans une seule ville (Kigali) avec 26 matchs et l’ensemble des acteurs confinés dans une bulle, la deuxieme saison se déroulera dans 3 pays en 3 mois. Au total 38 matchs seront disputés.

Dakar Arena de Diamniadio va abriter les matchs de la conference Sahara (5 -15 mars), et les rencontres de la conference du Nil se joueront au Caire (9 – 19 avril). Enfin la ville de Kigali va acueillir les matchs des qualifiés pour la derniere étape (21-28 mai).

BAL Elevate, une tribune d’expression pour les plus jeunes

Ce programme donne encore plus d’opportunités aux jeunes notamment les espoir africains. Les talents de la NBA Academy vont faire leur entrée dans la compétition. Pour l’édition 2022, 12 pensionnaires seront dans les Roster des 12 équipes participantes. On note aussi la sélection de 4 joueurs sénégalais.

« Pour les jeunes de la NBA Academy, on veut les mettre dans les conditions de compétition, gagner en maturité. Il faut noter qu’ils sont à l’école ou à l’université. Ce sont des jeunes qui ont moins de 18 ans. C’est un programme et on a hâte de voir comment les jeunes vont réagir » a fait savoir Amadou Gallo Fall.

