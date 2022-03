La deuxième édition de la BAL va démarrer ce samedi 5 mars au Dakar Arena. Le président de la Basketball Africa League était en conférence de presse ce matin à Diamniadio. Il est revenu sur plusieurs points notamment les innovations, les dispositions prises, le choix porté sur le Sénégal pour lancer l’édition 2022.

« Cette année, nous allons étendre la BAL sur 3 mois avec 38 matchs. Nous accueillons cette saison, 7 nouvelles équipes et 4 nouveaux pays. Les dispositifs sont pris pur permettre aux fans de suivre les matchs : caravanes, billets en ligne, entres autres…. Il y a un engouement et une énergie autour de cette édition. Les matchs seront retransmis dans 215 pays en 15 langues » a informé Amadou Gallo Fall qui est aux commandes de cette nouvelle compétition en Afrique. M Fall a fait face à la presse en compagnie de Mark Tatum qui est le sous commissaire de la NBA, chargé aussi des opérations de la ligue la plus prestigieuse de basketball.

Le Sénégal fait partie des 3 pays hôtes (en plus de l’Egypte et du Rwanda) de la BAL. Dakar Arena va abriter les matchs de la conférence Sahara. Le directeur de la BAL explique les raisons qui les ont poussé à choisir ces pays. « Le Sénégal est un pays à forte tradition de basketball. Plus d’une dizaine de joueurs sénégalais ont joué en NBA. On a aussi le siège de la BAL à Dakar. En plus, il y a les infrastructures, dont cette salle de Dakar Arena. Nous avons de grosses ambitions pour cette League. Et c’est pourquoi on choisit des pays qui ont des infrastructures sportives et hôtelières de qualité. »

Lors de la première édition qui s’est déroulée à Kigali, les acteurs étaient dans une bulle. Cette fois-ci, ce n’est pas le cas. Toutefois, il faudra tenir en compte de la présence du virus. « On a pris toutes les mesures pour mettre en sécurité les joueurs, les officiels. On a les meilleurs médecins dans ce domaine et ceux sont les mêmes qui ont mis en place les règles pour la bulle d’Orlando. Il n’y a pas de bulle complète (restriction) mais on invite tout le monde (supporters, journalistes…) à respecter les mesures barrières ». Notons que le port du masque est obligatoire dans la salle.

The Dakar arena looking MAGNIFICENT in #theBAL colors!Grab your tickets now 🎫 for BAL Season 2 opening game on March 5th! pic.twitter.com/cAUe1HYg23 — Basketball Africa League (@theBAL) March 3, 2022

Dakar Arena qui va abriter la première partie de la compétition. L’infrastructure est déjà aux couleurs de la BAL. Les supporters trouveront une fan zone sur place. Diamniadio se trouvant à 28 Km de Dakar, l’organisation a prévu de faciliter le déplacement des supporters. « Nous avons pris les dispositions pour permettre aux supporters de venir au stade. Un dispositif de la gare du TER à l’Arena. Ils (les Étudiants) sont enthousiastes. Ils nous ont pris la moitié de nos billes pour demain (samedi). Thiès et environs nous ont contactés pour des billets. »

La BAL aujourd’hui est une opportunité de montrer que l’Afrique peut être au devant de la scène. « C’est un aboutissement de plus de 10 ans de travail en Afrique. Nous sommes contents de tout ce qui est en train de faire en Afrique. On est encore ambitieux car l’Afrique a un énorme potentiel. L’objectif est de contribuer dans le développement des clubs. La FIBA a toujours organisé le championnat d’Afrique des clubs, mais c’était souvent de façon régulière. Les joueurs sont payés et les clubs sont soutenus. »

