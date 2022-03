Le FC Barcelone a décidé de prendre une décision forte pour permettre à Moussa Wagué de remettre totalement de sa blessure.

Prudence en Catalogne. Victime d’une grave blessure le 13 décembre 2020, Moussa Wagué vit sans doute la dernière ligne droite de sa très longue période de rééducation. Après une absence de pas moins de 13 mois, l’arrière-latéral droit international sénégalais avait effectué son retour à l’entraînement du Barça le lundi 24 janvier 2022.

Depuis, il ne cesse de travailler très dur pour revenir définitivement à la compétition. Régulier aux séances d’entraînement du Club Catalan ces dernières semaines avec un travail individuel, son retour était même programmé au mois de février écoulé. Mais au sein du Barça, selon les informations de Mundo Deportivo, ils ne comptent pas forcer avec le joueur.

Pensant notamment à la saison prochaine, que ce soit sous les couleurs du Barça ou ailleurs, les Catalans comptent y aller prudemment avec le joueur de 23 ans afin de lui permettre de se remettre totalement de cette rupture du tendon rotulien et du ligament croisé postérieur de son genou droit. Arrivé l’été 2018, Moussa Wagué dispose encore d’un contrat allant jusqu’en juin 2023.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux ce jeudi, le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde effectuait un entraînement très spécifique en compagnie du milieu de terrain Sergi Roberto, également blessé pour une longue durée, et d’une partie du service médical du FC Barcelone. Une séance de course réalisée sur La Mola, une montagne en Catalogne.

Ils vont retrouver une forme incroyable 🥵🥵 💪🏼🇸🇳 @Moussa_WagueOff pic.twitter.com/0tDLwiztrF — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) March 3, 2022

