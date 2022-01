Absent depuis plus d’un an, Moussa Wagué a signé son retour à l’entraînement avec le FC Barcelone.

C’est une nouvelle qui va certainement ravir le cœur de plus d’un. Gravement blessé avec le PAOK Salonique en décembre 2020 et opéré d’une rupture des ligaments croisés, Moussa Wagué était de retour à l’entrainements du FC Barcelone ce lundi 24 janvier 2022, soit plus d’un an après sa blessure.

L’arrière latéral droit international sénégalais, qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023, devrait tout de même trouver une porte de sortie durant ce mercato hivernal. S’il ne parvient pas à trouver preneur, le club catalan pourrait le faire revenir au Barça B pour retrouver une meilleure forme.

Mais pour jouer avec la filiale blaugrana, il faudra que le FC Barcelone parvienne à inscrire le plus jeune buteur africain en Coupe du Monde. Avant d’envisager une vente l’été prochain ? A moins que Moussa Wagué ne convainque Xavi pour le poste d’arrière latéral droit en équipe première.

wiwsport.com