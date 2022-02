Afin de respecter sa conviction religieuse, Sadio Mané a demandé à un coéquipier de ne pas célébrer avec le champagne à l’issue de la finale de League Cup remportée face à Liverpool.

Don’t pop the champagne! Hier dimanche, Liverpool a vaincu Chelsea en finale de la League Cup en s’imposant à l’issue de la séance des tirs au but. Et comme le veut le tradition en Angleterre – comme dans plusieurs pays – les Reds se sont permis de fêter leur 9e titre dans cette compétition … avec du champagne.

L’attaquant Takumi Minamino, notamment, a voulu respecter la tradition en célébrant avec le vin. Sauf que Sadio Mané, dont sa pratique religieuse prohibe la consommation de l’alcool, était tout prêt du Japonais. Conséquence ? Le Champion d’Afrique a demandé à son coéquipier de ne pas faire éclater la bouteille.

Le bon geste pour arrêter avec les champagnes dans le football ?

Mane asked Minamino not to spray champagne so he put it back down ❤️ pic.twitter.com/pFoJ6ErbEf — ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2022

