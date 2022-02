L’entraîneur de Chelsea est revenu sur sa décision de faire rentrer Kepa Arrizabalaga à la place d’Edouard Mendy lors de la séance des tirs au but face à Liverpool en finale de League Cup.

C’est une décision pas surprenante mais qui peut interpeller. Néanmoins, Thomas Tuchel l’assume totalement. Lors de la finale de League Cup perdue face à Liverpool, dimanche soir à Wembley, l’entraîneur de Chelsea a décidé de remplacer Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga pour que le portier espagnol de 27 ans puisse assurer la séance des tirs au but.

Malheur : l’ancien gardien de but de l’Athletic Bilbao ne parvient à arrêter aucun tir. Pire encore, il rate complètement le dernier tir au but qui fait perdre son équipe. Pourtant, Edouard Mendy n’avait franchement pas de raisons de céder sa place après avoir réaliser 120 minutes exceptionnelles, et bien avant ce match, il a stoppé une tentative durant la CAN.

En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est défendu. « J’ai de la peine pour lui (Kepa), mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment. J’ai pris la décision (de le faire entrer) parce qu’il s’entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exercice. Ce n’est pas la faute de Kepa mais la mienne, en tant que personne qui a pris la décision. Parfois cela fonctionne, parfois cela ne fonctionne pas. C’est la vie d’un coach de football », justifié le technicien Allemand.

wiwsport.com