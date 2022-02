Des nouvelles d’Abdallah Sima ! Après une adaptation difficile en raison d’une blessure qui l’a écarté des terrains depuis le mois de décembre 2021, l’international sénégalais retrouve la compétition ce lundi soir (19h00 GMT). Et il le fera avec les U23 de Stoke City, qui affrontent Sunderland en Premier League 2, Division 2.

Le 22 décembre dernier, l’ancien joueur du Slavia Prague était renvoyé à Brighton pour poursuivre sa convalescence. À l’époque, Stoke City souhaitait mettre fin à son prêt à cause de ses nombreux pépins physiques à l’aine et au dos. Mais le fait qu’il avait déjà joué avec deux clubs durant cette saison n’a pas aidé les Potters dans l’affaire.

Ainsi, les deux équipes ont trouvé la meilleure solution, notamment pour le jeune joueur de 20 ans : le faire revenir au Bet365 Stadium jusqu’à la fin de l’exercice une fois épargné par les pépins physiques. Afin de retrouver un meilleur rythme et d’espérer une place dans l’équipe première, il est titularisé contre Sunderland, tout comme le jeune milieu franco-sénégalais Ibrahima Sy.

📋 Here's how the U23s line up in the North East.#SCFC 🔴⚪️ | #PL2 pic.twitter.com/yU6COpIWoq

— Stoke City FC (@stokecity) February 28, 2022