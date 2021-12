Après une période d’adaptation complètement ratée, Stoke City a décidé de laisser (re)partir Abdallah Sima à Brighton.

Seize buts et six passes décisives en trente-trois matchs la saison dernière avec le Slavia Prague … Abdallah Sima était l’une des sensations du défunt exercice … et du dernier mercato estival en Europe. Après ces excellentes prestations, Brighton & Hove Albion réalisait le joli coup en déboursant onze millions d’euros pour s’attacher de ses services.

À 20 ans, on lui promettait un très bel avenir du côté de l’Angleterre surtout après une belle performance face à Leicester City en Ligue Europa. Mais après une première partie de saison, la donne semble totalement tourné à l’inverse. Envoyé en prêt à Stoke City dans la foulée de sa signature à Brighton, Abdallah Sima s’est perdu notamment à cause des blessures.

En effet, le jeune international sénégalais (4 sélections) n’est apparu qu’à seulement quatre reprises avec l’équipe première de Stoke City, dont une petite titularisation contre Derby County, lors de la 8e journée de Championship. Envoyé en réserve, il participe à un match de Premier League 2 Division 2 et marque un doublé contre Southampton. Depuis, plus rien !

Retour prématuré à Brighton mais …

Face aux nombreux soucis physiques d’Abdallah Sima, Stoke City souhaite mettre fin à son prêt dès cet hiver. Le joueur a d’ailleurs été renvoyé à Brighton où ils s’occuperont désormais de sa blessure. Une confirmation faite par l’entraîneur des Potters. « Il a beaucoup de soucis physiques », a déclaré Michael O’Neill. Nous l’avons donc renvoyé à Brighton pendant quelques jours pour laisser leur équipe médicale avoir un regard sur lui. »

Et il ne peut pas jouer avec Brighton

En dépit de ce retour prématuré à Brighton qui se profile, Abdallah Sima ne portera pas le maillot des Seagulls avant la fin de cette saison. Pour cause, l’attaquant sénégalais a déjà joué pour deux clubs cette saison : Slavia Prague et Stoke City. Et une règle de la FIFA interdit à tout footballeur de porter le maillot de trois équipes durant une même saison.

« Malheureusement, nous n’avons pas eu ce que nous aurions espéré de lui. Son prêt est pour une saison, mais ce sont des discussions que nous aurons avec Brighton après, nous verrons ce que nous pensons être la meilleure solution pour toutes les parties concernées, le joueur en particulier », a poursuivi l’entraîneur de Stoke City. Voilà une situation qui s’avère très compliquée.

wiwsport.com