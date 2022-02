Corriger les erreurs et remporter le dernier match. C’est le mot d’ordre dans la tanière. Pour le pivot des Lions, le Sénégal a déjoué face à la RDC. Mais il ne faut surtout pas enchaîner une deuxième défaite.

Sur la défaite, Bouba Touré (26 ans) estime que les Léopards ont ralenti le jeu pour empêcher les Lions de courir.

« Notre point port est qu’on sait courir et très vite. Et aujourd’hui la RDC nous a empêché de le faire, ils ont ralenti le jeu. On ne peut pas accepter ça. Demain pour le dernier match, on jouera plus agressif ».

Face au Kenya à 18 heures, l’objectif est clair: la gagne. « Faire mieux que ce qu’on a montré face à la RDC. Nous jouons à domicile, nous ne pouvons pas accepter deux défaites de suite devant notre public. On va tout donner ».

wiwsport.com