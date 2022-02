Les finales de la deuxième semaine du World Tennis Tour J5 de Dakar se sont jouées ce samedi dans la matinée. Chez les filles, la championne de la première semaine, Georgina Hays a récidivé et s’est adjugée le sacre devant Nehanda Thomias : 6/2 – 6/4.

La britannique Georgina Hays est sans conteste la meilleure joueuse de cette édition du World Tennis Tour J5 de Dakar. Après son sacre de la première semaine, elle a encore réussi a enchainé et s’offrir le titre de championne de cette deuxième semaine avec un savoir-faire hors du commun. Elle a pris le dessus cette fois sur la Guadeloupéenne, Nehanda Thomias en deux sets.

Dès l’entame du premier set, Hays réapparaissait avec son calme redoutable et sa concentration qui lui réussissent bien depuis son arrivée à Dakar. Même lorsqu’elle commet une faute, un petit coup de poing sur sa cuisse et top : elle y est encore, elle assure ! Assurant ses services en main de maître contrairement à la timidité de Thomias, Hays s’impose au premier set par 6 jeux à 2.

La deuxième manche démarre sur le même tempo, avec une Nehanda Thomias qui doute sur ses capacités et une Georgina Hays qui n’est pas disposée à céder le moindre point à son adversaire. L’application et l’endurance de la Britannique dépasse le courage de la Guadeloupéenne qui montrait certes une envie de faire mal, mais ne disposait oas des moyens nécessaire pour perturber Hays. Au final, la petite championne britannique, Georgina Hays va s’imposer et s’offrir son deuxième sacre à Dakar en deux manches : 6/2 – 6/4.

