Depuis fin décembre, Teungueth FC attend une victoire en Championnat. La réception de La Linguère ce samedi n’a pas permis aux Rufisquois de l’emporter (0-0).

Décidemment, Teungueth FC n’y arrive plus. Le Champion en titre, tenu en échec par La Linguère de Saint-Louis, ce samedi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, n’a plus gagné depuis le 26 décembre 2021 et leur écrasant succès au Stade Alassane Djigo face au Guédiawaye FC (3-0). Les hommes de Youssouph Dabo enchaiinent un 5e match sans victoire.

Au Stade Ngalandou Diouf, face à un adversaire qu’il a eu à battre à cinq reprises en six matchs de Championnat, Teungueth FC se devait de se relancer. Finalement, ce ne sera pas le cas malgré avoir dominé une très bonne partie de la rencontre. Avec ce résultat, TFC stagne provisoirement à la 6e place du classement avec 14 points, juste derrière La Linguère (5e, 15 points).

