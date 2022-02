Dans un duel entre mal classés, les Gabelous ont pris le meilleur sur les Académiciens ce samedi, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

L’AS Douanes s’est replacée dans la lutte pour le maintien. Ce samedi, dans un match comptant pour la 11e journée du Championnat national de D1, les Gabelous ont signé leur troisième victoire de la saison en allant s’imposer au Stade Fodé-Wade de Saly face à une équipe de Diambars en état de dépression.

L’unique but d’Ibou Coly à la 39e minute a suffi au bonheur de l’AS Douanes, qui remonte provisoirement à la 9e place. De son côté, Diambars continue de chuter au classement, lui qui est toujours à la recherche d’un succès qu’il n’a plus connu depuis la première journée et une victoire euphorique contre le Ndiambour(3-0).

Au classement, les hommes de Bruno Rohart sont désormais premiers relégables. Et cela cette place n’est que provisoire puisqu’en cas de victoire de l’ASAC Ndiambour dimanche contre le Casa Sports au Stade Alboury Ndiaye, Diambars terminerait la journée en tant que lanterne rouge.

wiwsport.com