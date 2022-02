Afin de revenir à trois points de Manchester City en cas de victoire, l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a choisi de ne pas tourner. Et pour défier Leeds United, ce mercredi soir, en match en retard de la 19e journée de Premier League, il a titularisé Sadio Mané.

Ainsi, comme le week-end dernier face à Norwich, match durant lequel il a réussi à marquer son neuvième but de la saison en Championnat, l’attaquant sénégalais occupera la pointe de l’attaque des Reds. Il va alors pouvoir tenter d’enchaîner avec un nouveau but.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

How we line up to face @LUFC 👊 #LIVLEE

— Liverpool FC (@LFC) February 23, 2022