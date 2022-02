Victorieux de son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (2-0) et vainqueur de Norwich City samedi (3-1), Liverpool réalise une deuxième partie de saison plutôt parfaite. Et ce mercredi soir, la formation entraînée par Jurgen Klopp a l’occasion de maintenir ses ambitions dans le Championnat.

À Anfield, les Reds accueillent Leeds United en match en retard de la 19e journée de Premier League (19h45 GMT). Une rencontre qui pourrait permettre à Sadio Mané et ses coéquipiers de croire encore au titre. Mais pour se faire, ils doivent absolument s’imposer face au 15e pour revenir à trois points du leader Manchester City.

Auteur de son neuvième but de la saison en Championnat le week-end dernier face à Norwich Sadio Mané sera bien à la disposition de son entraîneur ce soir. Le numéro 10 devrait d’ailleurs être titulaire pour cette rencontre, surtout avec les absences de Diogo Jota et Firmino, qui ne permettent pas à Klopp de véritablement tourner.

