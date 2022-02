L’État du Sénégal ne va pas lésiner avec les moyens pour un bon entretien du nouveau stade, qui a coûté 153 milliards FCFA et qui répond aux normes internationales. «La gestion des infrastructures publiques a été pendant longtemps un problème. Nos devis prévisionnels par rapport à l’entretien du Stade du Sénégal tourne autour de 800 millions FCFA», a indiqué Gallo Ba, directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP).

Le Stade du Sénégal compte 50.000 places, une pelouse hybride, un salon présidentiel, 40 loges VIP, 855 m² de musée, un parc solaire de 5000 panneaux d’une capacité de 2 mégawats, des stations d’épuration, 923 places de parking extérieur, 4 vestiaires, une tribune presse de 800 places avec 40 positions commentateurs, une salle de conférence de presse de 280 places et quatre studios de télévision, en plus du système d’assistance vidéo (VAR) et de la Goal-Line Technology.

Sans oublier le stade annexe avec une piste d’athlétisme de huit couloirs et une tribune de plus de 2000 places, en plus de deux terrains d’entraînement.

Avec Stades