Fraîchement arrivée dans le football professionnel féminin de France, Ndèye Awa Diakhaté commence à prendre ses marques au Puy Foot 43.

Ndèye Awa Diakhaté, meneuse de jeu internationale sénégalaise de 25 ans, a rejoint la France et signé cet hiver au Puy Foot 43 en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Une étape super importante dans sa jeune carrière de footballeuse professionnelle évoquée au micro de Wiwsport.

Le numéro 10 des Lionnes du Sénégal, trouvée au Stade Lat-Dior de Thiès lors du match aller du dernier tour qualificatif pour la CAN 2022 au Maroc entre le Sénégal et le Mali (victoire des Lionnes 1-0), revient sur intégration et ses ambitions avec l’actuel 8e de D2 Féminine.

wiwsport.com