L’Equipe Nationale féminine de football du Sénégal s’est imposée sur la plus petite des marges face au Mali, ce mercredi soir au Stade Lat-Dior de Thiès, à l’occasion du match aller du dernier tour qualificatif pour la CAN 2022 au Maroc (1-0).

Il ne fallait pas se rater. La bande à Mame Moussa Cissé a tenu bon, très bon même. À l’occasion de la manche aller du dernier tour de qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine prévue en 2022 au Maroc, le Sénégal recevait le Mali, ce mercredi soir, au Stade Lat Dior. Un match durant lequel les Lionnes ne devaient pas se manquer si elles souhaitent faire retourner le Sénégal en phase finale de CAN de la catégorie. Tout a fini bien avec un succès d’un but à rien, en attendant le match retour dans une semaine, à Bamako.

Une première période assez pauvre

Les Lionnes commencent très engagées la partie. Le début du match est un peu haché, avec de nombreux duels. Les Maliennes tentent de faire le jeu et se rapprochent petit à petit vers les buts de Ndèye Maissa Diaw. Sans que la gardienne du Sénégal se mette véritablement en évidence. Peu d’occasions durant le premier quart, mise à part une frappe écrasée de Nguénar Ndiaye, qui passe loin des buts maliens à la 11e.

Derrière, à la 13e minute, l’avant-centre des Lionnes commet une faute assez légère sur Fatoumata Karantao, la portière des Aigles. La Malienne est restée au sol pendant plus de cinq minutes et pouvait apercevoir l’arbitre Mauritanienne brandir le carton jaune pour Nguénar Ndiaye. Assez sévère. Mais le jeu reprend après pas moins de cinq minutes d’arrêts.

Au sortir de la demi-heure de jeu, c’est à ce moment précis que le Sénégal va commencer à prendre la partie en main, disons plutôt à être un peu entreprenant face à une équipe malienne déjà contrainte d’effectuer un changement suite à la blessure de Bintou Koïta, qui va céder sa place à Bassira Touré. Les joueuses de Mame Moussa Cissé se rapprochent petit à petit des camps maliens et commencent à se bénéficier quelques situations.

Virevoltante sur son côté droit, Salimata Ndiaye envoie un magnifique ballon dans la surface vers la 40e minute de jeu. Mais son centre très tendu est assez fort pour trouver preneuse. Les Lionnes ne feront pas longtemps pour se créer la plus nette occasion de la première période. De droite à gauche après le travail de Salimata Ndiaye, Mama Diop délivre une superbe offrande à Ndeye Awa Diakhaté. Mais la tête piquée de la nouvelle meneuse du Puy Foot 43 passe juste à côté, avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps sur le score de 0-0.

Puis, Nguénar déplume les Aigles

En seconde période, le Mali démarre tambour battant et pouvait aller inquiéter la défense sénégalaise après un beau travail d’une des attaquantes maliennes. Mais derrière, la frappe passe à côté. Dès la reprise donc, les joueuses de Houssein Mohamed veulent s’installer dans les camps du Sénégal. Elles vont même aller jusqu’à obtenir le premier corner du match après 49 minutes de jeu. Côté sénégalais, il fallait rester vigilant à l’instar de Ndèye Maissa Ndiaye qui captait parfaitement une frappe du pied gauche d’Aïssata Traoré (53e).

Plus que de la vigilance, il fallait désormais répondre à la légère domination malienne. Et Nguénar Ndiaye pouvait parfaitement faire ça. Moins en vue en première période, l’ancienne joueur du Dakar Sacré-Cœur se réveillait avec un petit rush solitaire puis un enchaînement du pied droit qui n’inquiètera cependant pas énormément la gardienne du Mali, Fatoumata Karantao (66e). Les deux équipes continuent de chercher des solutions …

C’est par là que le sélectionneur sénégalais, Mame Moussa Cissé, va faire rentrer Astou Ngom et Adiaw Diagne en lieu et place de Haby Baldé et Jeannette Sagna, afin d’apporter plus de vivacité dans le jeu de ses joueuses. Coup parfait. Même si aucune des joueuses fraîchement rentrées ne parviendra pas à se montrer décisive, le Sénégal réussit à ouvrir la marque vers la 75e minute. Et la délivrance ne pouvait venir que des pieds de Nguénar Ndiaye.

Après une superbe transversale venue de la défense, où on n’a même cru voir une des nombreuses transversales de Kalidou Koulibaly durant la CAN 2021, Nguénar est trouvée dans la profondeur. Seule face à Fatoumata Karantao, elle n’a qu’à ajuster sa frappe pour lober la Malienne. Ballon ramassé au fond des filets. Derrière, les joueuses de Mame Moussa Cissé vont réussir à tenir bon pour signer une victoire étriquée mais méritée. Rendez-vous à Bamako pour la manche retour pour espérer décrocher cette qualification pour la CAN 2022.

