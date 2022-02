Dans une interview avec Golazo, Sadio Mané a fait savoir que Salah et lui ne parlent même pas de la double confrontation Egypte-Sénégal (24 et 28 mars 2022), comptant pour les barrages pour le Mondial 2022 au Qatar.

« Moi et Mo Salah n’en parlons même pas [matchs de qualification pour la Coupe du monde]. Je pense encore à ma Coupe d’Afrique, mais c’est aussi un match important qui compte beaucoup pour moi et mon peuple. »

Tout faire pour se qualifier

« Si nous pouvons nous qualifier et nous ferons tout pour le faire. C’est très important pour moi, mes coéquipiers et mon pays car c’est une compétition vraiment, vraiment massive, qui est un rêve pour tout joueur de football. Nous serons bien préparés pour cela et ferons tout notre possible pour gagner car c’est vraiment important. »

Pour rappel, l’Egypte va recevoir le Sénégal, au Caire, le 24 mars avant de se déplacer à Dakar le 28 pour la manche retour. Battus en finale de la CAN 2021 par les Sénégalais, les Egyptiens tenteront de prendre leur revanche. Le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.