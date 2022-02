Le comité exécutif de la FECAFOOT s’est réuni hier à Limbé. Plusieurs sujets sur l’actualité du football camerounais ont été abordé notamment le sacre du Sénégal.

Le président de l’instance Samuel Eto’o est revenu sur la CAN 2021 qui a pris fin le 6 janvier passé à Yaoundé. Champion d’Afrique pour la première fois de son histoire, le Sénégal a reçu les félicitations du patron du football camerounais dans son allocution lors de la réunion.

« Les larmes de cet événement malheureux (le drame à Olembe) ont néanmoins été séchées par le parcours honorable de nos chers Lions Indomptables, qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour arracher la troisième place du tournoi. Bien sûr, nous aurions aimé faire mieux mais nous nous soumettons à la dure loi du sport, et félicitons nos frères sénégalais, qui ont largement mérité d’être champion d’Afrique. En attendant de faire le bilan avec les organes techniques spécialisés de notre fédération et d’en tirer les conséquences, nous pouvons être fiers de nos jeunes frères et de nos enfants » rapporte CFOOT.

