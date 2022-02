Après avoir fait tomber le record du Sénégal en 50 mètres dos A en bassin vendredi dernier, lors de l’open 63 de Clermont, en France, avec un chrono de 30″76, l’internationale sénégalaise, Oumy Diop, âgée de 18 ans, revient dans cet entretien avec Stades sur son exploit, les compétitions en ligne de mire et son objectif.

«Tout d’abord, je rends encore grâce à Dieu. Cela me fait toujours autant de plaisir de battre le re cord du Sénégal, d’autant plus que les records sont faits pour être battus. Il y a aussi derrière moi tout un staff, des Sénégalais et des Français, et surtout ma fa mille, en particulier mes deux pe tits frères, qui attendent de moi que je ramène quelque chose aprés chaque compétition. », nous dit-elle aprés son exploit à l’Open de Clermont.

Mais la jeune championne, ne s’arrête pas à cela et compte obtenir une qualification pour les Championnats du Monde : « Les compétitions que nous aurons sont : Les Championnats de France Élite début avril, où je vais essayer de faire le temps de qua lification pour les Championnats du monde au 50 m papillon (27″34, mon record personnel est 27″78). Les Championnats du monde de natation, qui auront lieu du 18 juin au 3 juillet 2022, à Budapest, en Hongrie. Ces deux compétitions constituent mes. premières grandes échéances pour l’année 2022. On verra ce que l’avenir nous réserve pour la suite de la saison Inch’Allah. »

En termes d’objectifs, Oumy Diop poursuit : « Mon but étant toujours la qualification olympique au 100m papillon pour les JO de Paris 2024. Après en fonction de mes résultats aux JO de Paris Inch’Allah, on pourra en suite parler de choses plus concrètes pour Los Angeles 2028.»

Avec Stades