Attention, même si le joueur est à quelques mois de la fin de son contrat, qui court jusqu’en 2023, Naples est toujours en course pour retenir son défenseur. Au sein du club Napolitain, on va tout faire pour conserver Koulibaly. L’idée de la formation d’Aurelio de Laurentiis est d’offrir à Kalidou Koulibaly un nouveau contrat mais aussi de lui proposer d’être capitaine. Néanmoins, l’option la plus probable et qui semble se confirmer de jour en jour, est que Kalidou Koulibaly ne souhaite pas quitter le navire napolitain.