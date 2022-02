En prélude de la 2ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculine qu’accueille Dakar Arena les 25, 26 et 27 février, l’équipe nationale de basket-ball entre en regroupement le mardi 22 février, selon le président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye.

L’équipe sera conduite par le sélectionneur adjoint, Pabi Guèye, qui sera épaulé par Raoul Toupane et le Di recteur technique national, Moustapha Gaye. Pour cette fenêtre, le sélectionneur national, Boniface Ndong, et les joueurs de la NBA sont empêchés. La Coupe du monde 2023 aura lieu aux Philippines, en Indonésie et au Japon.

Jusque-là que Manager général des Lions, l’ancien champion d’Afrique 1997, Makhtar Ndiaye aurait claqué la porte. La raison ? Il semblerait que le courant ne passe plus avec le sélectionneur national, Boniface Ndong. Nos tentatives de rentrer en contact avec Makhtar sont restées vaines.

