Dans une situation précaire depuis quelques semaines du côté de la Turquie, l’international Sénégalais, Younousse Sangharé a résilié son contrat à l’amiable avec Giresunspor, nous informe L’Equipe.

Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours sur wiwsport.com, Younousse Sankharé était dans une situation compliquée avec son club turc, Giresunspor. Mais la situation aurait connu son dénouement à l’en croire les informations des médias français, un accord à l’amiable a été trouvé entre le milieu de terrain sénégalais et Giresunspor.

L’entourage de Younousse Sankharé et le club turc de Giresunspor, qui étaient entrés sérieusement en conflit ces derniers jours, ont trouvé un accord, ce mardi, pour une résiliation de contrat. La signature de l’accord est intervenue à la mi-journée de ce mardi, et a été accélérée par la prise de conscience et l’élan de soutien auprès de Sankharé.

Un retentissement qui a poussé le club turc à proposer de nouvelles conditions à un départ, acceptées par le joueur. « Il y a eu des concessions, mais la situation n’était plus vivable, confie son entourage. Younousse avait constamment deux policiers qui le suivaient et sa famille restée en France commençait à vraiment s’inquiéter ». L’ancien pensionnaire de Ligue 1 doit désormais rentrer en France dans la soirée de ce mardi pour retrouver sa famille. La question de son avenir sportif viendra plus tard.

wiwsport.com