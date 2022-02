Contrairement au vice-champion, le champion de la D2 a craqué devant la JA (75-50). Une victoire 20 points d’écart que les JA-men doivent amplement à leur ailier Arnold Akola Komé (15 pts en 33 mn) et leur pivot Momath Seck (14 pts en 25 mn).

Sans surprise, le Champion DUC et le vice-champion Douane ont bien démarré la course au titre en dominant respectivement Bopp (84-59) et I’ASFA (84-49). Une forte entrée des Étudiants marquée par les 17 points de leur pivot Saint Christophe Gomis et du côté des Gabelous par les 18 points de leur pivot Bara Ndiaye.

Avec Stades