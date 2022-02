Comme le trophée de la CAN 2021 hissé par au ciel de Yaoundé par Kalidou Koulibaly il y a pile une semaine, le Drapeau du Sénégal a flotté à Alavés ce dimanche.

Ce dimanche en début d’après-midi, Alavés reçoit Valence pour le compte de la 24e journée du Championnat d’Espagne. À peine un quart d’heure, les joueurs de José Luis Mendilibar ouvraient déjà le score grâce à leur international sénégalais, Mamadou Loum Ndiaye. Et il fallait célébrer le Champion d’Afrique.

Pour ça, un drapeau a été hissé par un supporter sur les gradins du Stade de Mendizorrotza. Sur les images, ce n’est pas celui de la Province d’Alava, pas non plus celui du Deportivo Alavés qui fleurit habituellement dans l’enceinte. Non, c’est le Drapeau du Sénégal qui flottait et qui accompagnait le buteur Loum Ndiaye.

La joie d’un Champion d’Afrique !

🥺 Le Drapeau du Sénégal qui flotte dans les gradins du Stade de Mendizorroza 🚩🇸🇳#AlavésValencia ⭐️☺️ CHAMPION D'AFRIQUE !!!pic.twitter.com/790NgYpW7K — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) February 13, 2022

