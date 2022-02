Invité à l’émission le jury du dimanche (JDD), le ministre des Sports, Matar Bâ, est revenu en détail sur les primes que doivent percevoir les joueurs et la délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal sacrée championne d’Afrique.

La prime que le chef de l’Etat a accordée à la délégation officielle, au lendemain du sacre des Lions du football, a soulevé de vives polémiques. Ce que le ministre des Sports ne comprend pas. Pour Matar Ba, il ne devait pas y avoir de commentaires là-dessus. Parce que, a-t-il indiqué, tout a été fait dans les règles de l’art.

Invité à l’émission le Jury du Dimanche (JDD), ce 13 février, soit une semaine après la gloire de l’équipe nationale, le ministre a souligné qu’il y a deux sortes de primes. Il y a la prime de performance et celle spéciale qui ressort du domaine du chef de l’Etat. « Les primes dont vous faites allusions, on ne peut pas les critiquer, parce que, c’est une décision du chef de l’Etat. Ce qui devrait être visé, c’est l’arrêté qui a défini les primes de performance. C’est cet arrêté qui fixe le nombre de places de la délégation et définit les primes d’objectif.

Aujourd’hui, c’est ça qui fait l’objet de critique, parce que, la manière dont on a posé le problème, laisse comprendre que l’on a enlevé quelqu’un et mettre un autre. Et d’ailleurs, quand il faut récuser ou poser un débat par rapport à un groupe de performance, il faudrait le faire avant la compétition. On n’attend pas la fin de celle-ci pour le faire. Parce que, les primes de sélections et de participation ont été payées une semaine avant le départ de l’équipe nationale au Cameroun. Je ne pense pas qu’il y a possibilité à polémiquer là-dessus », a-t-il indiqué.

À la question de savoir si lui et son collègue ministre, mais membre de la fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Saydou Sow, ont bénéficié de ces primes spéciales que le président de la République a accordée à la délégation officielle, Matar Ba répond par la négative. Mais il estime d’ailleurs que personne n’est plus méritant qu’Abdoulaye Sow pour bénéficier de cette prime. « Je dois d’ailleurs dire qu’Abdoulaye Saydou Sow devrait même pouvoir bénéficier de la prime. Parce ce qu’il est le 2e vice-président et c’est lui qui conduisait toutes les missions de prospection avec l’Etat du Sénégal. Il n’y a pas plus méritant que lui. Mais il a décidé de ne plus intégrer le groupe de performance pour ne pas recevoir cette prime.

L’autre chose concernant la prime spéciale, si le président de la République décide de l’accorder à un sénégalais, pourquoi il devrait y avoir des commentaires. Ça fait partie de ses prérogatives. Il faut comprendre qu’il n’y a rien à cacher dans cette affaire. Mais il faudrait que l’on puisse calibrer les choses. Ce qui peut être discuté et ce qui ne doit pas l’être. Le chef de l’Etat, de par ses prérogatives, accompagne tous les jours des Sénégalais. C’est du domaine de son pouvoir », a déclaré le ministre des Sports.

Avec emedia