La 5e édition du tournoi international ITF Junior de Dakar démarre ce lundi 14 février à l’Olympique Club. Déjà les matchs des qualifications ont démarré ce samedi avec 18 garçons et 11 filles dans deux tableaux dont quatre garçons et quatre filles vont sortir pour intégrer les deux tableaux finaux de 32.

Pendant deux semaines, ces jeunes venus du monde entier (Allemagne, Autriche, Algérie, Belgique, Botswana, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, France, Ghana, Inde, Irlande, Israel, Luxembourg, Madagascar, Nouvelle Calédonie, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Sénégal, Ukraine) tenteront de gagner des points pour le classement mondial de la Fédération Internationale de Tennis (ITF). Le co-directeur du tournoi, Baïdy Dieng s’est entretenu avec wiwsport.com pour une présentation détaillée des caractéristiques de ce tournoi bien rodé au niveau du Sénégal.

Devenue une étape régulière sur le circuit international junior de tennis, Dakar accueille pour la 5e édition, le tournoi international J5/J4 ITF Junior. Organisé pour la première en 2018, cet open junior va accueillir plus de 100 jeunes. « Pour cette année, nous attendons près de 120 jeunes inscrits pour cette édition. Ils sont de 25 nationalités différentes dont 5 africaines y compris le Sénégal. »

Lancé en octobre 2018, cet open international junior est une occasion pour les participants de gagner des points : c’est l’objectif principal de leur participation. « Nous allons accueillir des jeunes âgés de 15 à 18 ans (garçons et filles) vont jouer pour gagner des points sur le circuit. La bonne chose est que des académies de références sont de plus en plus représentées dans ce rendez-vous de Dakar telles que Mouratoglou ou encore Elite Tennis Center de Cannes, là où l’actuel numéro 2 mondial Danil Medvedev a été formé et où s’entraîne maintenant le jeune Sénégalais Seydina André qui a gagné ce tournoi ITF Juniors de Dakar en février 2021», a ajouté Monsieur Dieng qui rappelle l’objectif premier des participants.

Dans un contexte de Covid-19, la tenue de ce tournoi international Junior a été validée par la Fédération Internationale du Tennis via une procédure Covid-19, en plus des Tests PCR effectués par les jeunes participants qui devront se soumettre à la procédure locale mise en place par le comité local d’organisation du tournoi. Alors que les qualifications ont lieu ces samedi et dimanche, le tournoi se déroulera en deux semaines : du 14 au 19 pour la première semaine et puis du 21 au 26 février pour la deuxième et dernière semaine.

Si Nicolas Jadoun ou Seydina André, devenus Seniors et vainqueurs des quatre premières éditions dans le passé, ne peuvent plus défendre les couleurs sénégalaises dans ce tournoi junior, de jeunes espoirs de 15 ans tels que Iwan Attye, Zoheir Fardoun, Papa Momar Prosper Gueye, Carla Grignac, Loann Jovasevic, Anna Seranno et Mariétou André ont pris le flambeau pour cette année. Mais pour le co-directeur du tournoi, Monsieur Dieng, la première satisfaction de cette édition est que tous les tableaux sont pleins notamment celui des filles : une première depuis 2018.

