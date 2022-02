Le nouvel entraîneur des Watford s’est exprimé sur son ailier international sénégalais, fraîchement champion d’Afrique.

Quand les intérêts sont convergents, alors il est primordial de mettre les conflits de côté. Après la longue bisbille entre fédéraux sénégalais et dirigeants de Watford sur sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations, Ismaïla Sarr est de retour à Watford avec le costume de grand Champion d’Afrique. Maintenant, il va devoir aider son club, 19e de Premier League, à se sauver de la relégation.

« C’est un joueur de qualité. Il a été une vedette pour le club depuis son arrivée, et il revient tout juste après avoir aider sa sélection à remporter la CAN. Il faut donc espérer qu’il revienne en pleine forme, avec une bonne humeur, pour que nous puissions retrouver un joueur qui a les moyens de nous aider, être une arme offensive pour nous », a déclaré le nouvel entraîneur de Watford Roy Hodgson.

La CAN ? Un exploit fantastique pour le Sénégal

Le technicien anglais de 74 ans ne compte certainement pas soulever une nouvelle fois les problèmes qui ont opposés Watford au Sénégal durant cette Coupe d’Afrique des Nations. Il veut donc tirer le maximum de son ailier sénégalais de 23 ans. « Il revient à l’entraînement [vendredi], je pense, donc je le verrai. Je ne peux pas dire [s’il sera disponible samedi contre Brighton]. Je ne l’ai même pas encore rencontré pour être honnête», a avancé Roy Hodgson.

Et de poursuivre : « Alors vous savez, la première chose sera de le rencontrer, de l’accueillir, de lui parler et de le féliciter. Et puis la deuxième chose sera, vous savez, d’avoir une évaluation à ses côtés, savoir comment il se sent. La CAN pour le Sénégal ? C’est un exploit fantastique pour le Sénégal d’avoir gagner ce trophée et je suis sûr qu’il y aura encore une lueur très chaleureuse après cette victoire. »

wiwsport.com