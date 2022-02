Alors que Pape Gueye et Bamba Dieng ont connu le triomphe avec le Sénégal, la CAN n’est pas franchement bien passée du côté de l’OM.

C’est bien connu, la CAN fait souvent grincer les dents des clubs et cette édition 2022 n’a pas fait exception. Notamment du côté de l’OM. Dans son édition du jour, l’Equipe revient en effet sur le « contraste saisissant » entre la folie de Dakar pour célébrer le titre et l’accueil pour le moins minimaliste des dirigeants marseillais au retour de Bamba Dieng et Pape Gueye.