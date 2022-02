Ancien directeur technique national du Judo pendant 25 ans, Mohamed Rajab, est très énervé. En cause la détérioration des infrastructures sportives au Sénégal, notamment dans le secteur du football. « On est 14 régions, on pouvait avoir dans chacune un stade fonctionnel. Ce n’est pas normal ce qui se passe », a-t-il dit dans un entretien avec Dakaractu.

