Sa maturité, Abdou Diallo en impose : à peine arrivé en sélection, le défenseur du Paris Saint-Germain s’est déjà fait un nom en Equipe Nationale et affiche un caractère hors norme au moment de jouer une première finale avec la sélection.

« Il est temps de rugir ! » C’est avec cette expression qu’Abdou Diallo a accueilli sa première convocation en Equipe Nationale. Première sélection le 26 mars 2021, premier but le 1er septembre 2021, premier tournoi majeur disputé avec la sélection, 13 sélections honorées dans l’intégralité (90 minutes), première finale le 6 février 2022. Tout semble aller très vite pour lui en sélection. Mais il faut simplement avouer qu’Abdou rugit beaucoup plus fort qu’on espérait.

Sûr comme en dehors du terrain, le natif de Tours, le 4 mai 1995, n’a pas mis du temps à trouver ses repères et gagner le cœur des Sénégalais. Au point que beaucoup le considère déjà comme le leader communicatif du groupe. Sur le terrain, même si la défense a très peu souvent constitué un point faible pour l’Equipe Nationale avec les noms qui y sont passés et qui y sont aujourd’hui, Abdou Diallo est devenu indispensable après une poignée de sélections.

« Cela fait quelques années que je suis footballeur professionnel et c’est le meilleur groupe que j’ai connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté », faisait-il savoir quelques instants après la qualification en finale de la CAN 2021 après la victoire face au Burkina Faso (3-1). Des mots qui seront presque repris par son sélectionneur.

« J’ai un groupe extraordinaire, formidable. Ça fait six ans que je travaille avec cette équipe et c’est la première fois, en termes de mentalité et d’état d’esprit, que j’ai un groupe comme ça. Vous le voyez sur les buts, les gars qui sont sur le banc se lèvent comme un seul homme pour venir sur le terrain. C’est la mentalité qu’il nous faut. Les garçons méritent vraiment cette victoire », commentait également Aliou Cissé.

Seulement pour dire que si le groupe vit super bien, l’impact d’Abdou Diallo en est pour grand-chose. Son éclatant discours tenu dans les vestiaires après la qualification en demi-finale ou encore son but synonyme d’ouverture du score face au Burkina Faso, sa rage durant sa célébration l’ont révélé comme un joueur capable de solidariser un groupe mais également de faire basculer le cours d’une rencontre pour pouvoir aller jusqu’au bout de l’objectif assigné.

Formé à l’AS Monaco puis passé par le Zulte Waregem, Mayence ou le Borussia Dortmund, Abdou Diallo a aussi fait de grandes classes dans les petites catégories de l’Equipe de France, notamment chez les Espoirs avec lesquels il a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Mais aujourd’hui, son cœur est Lion, son esprit sénégalais. Et il veut atteindre les sommets avec la sélection qu’il représente vaillamment.

« On va bien se reposer, bien se préparer et d’aller gagner ce trophée. On est venu pour ça. On va tout faire pour le gagner », disait-il. Dimanche donc 6 février 2022 face aux Pharaons d’Egypte, au Stade d’Olembé de Yaoundé, Abdou Diallo espère célébrer le premier trophée en Coupe d’Afrique pour le Sénégal. Un défi pour s’affirmer en véritable patron … mais aussi en grande légende. Il faudra retenir les leçons de 2019 …

