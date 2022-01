Le défenseur des Lions a insisté pour que lui et ses coéquipiers ne tombent pas dans l’euphorie malgré la victoire probante face à la Guinée-Equatoriale.

Le brassard pour Lakhad ! L’Equipe Nationale du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2021, en venant à bout de la Guinée-Equatoriale ce dimanche soir (3-1), grâce à des buts de Famara Diédhiou, Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr. Après rencontre, Abdou Diallo a tenu un discours fort dans les vestiaires.

Malgré cette victoire tout aussi convaincante et qui justifie les ambitions du Sénégal, le défenseur de 25 ans a réfuté le statut de favori assigné au groupe d’Aliou Cissé. « Eh, au début du tournoi là, on nous sous-estimait. Personne ne nous prenait pour des favoris, soit disant qu’on jouait mal », a-t-il d’abord souligné.

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, tout le monde va dire qu’on est favori parce qu’on a gagné, et le Maroc est parti. Ne vous laissez pas avoir. Il n’y a pas de favori ici. On a rien fait encore. On est content aujourd’hui, on profite aujourd’hui. Et puis, dès demain, c’est reparti … » Sous les applaudissements.

wiwsport.com