Sélectionneur de l’Egypte, Carlos Queiroz a expliqué sa colère lors de la demi-finale de la CAN remporté aux tirs au but par les Pharaons face aux hôtes camerounais.

L’Égypte a fait sensation jeudi en éliminant le Cameroun en Coupe d’Afrique. Les Pharaons ont triomphé dans l’épreuve des tirs au but après 120 minutes de jeu très solides. Carlos Queiroz est bien sûr le grand artificier de cet exploit. Le Portugais aurait bien assisté de près à cette victoire, mais l’arbitre du match l’en a empêché. Au milieu de la seconde période il l’a expulsé en lui adressant deux cartons jaunes coup sur coup pour des protestations très véhémente.

Queiroz demande du respect à la CAF

Sur le coup, Queiroz s’est mis dans une colère noire. Et n’était-ce l’intervention de son assistant Wael Gomaa, il s’en serait peut-être pris physiquement à l’arbitre assistant. Une attitude étonnante mais qu’il a cherché à justifier au sortir du match. « Encore une fois, malheureusement, ils envoient ce type d’arbitres dans un match de ce niveau, des arbitres sans expérience, sans niveau, voulant faire du spectacle…. Cela a commencé directement dans le vestiaire », a commencé par lâcher le technicien lusitanien en conférence de presse.

« Nous n’avions pas encore commencé le match et il vient dans le vestiaire pour intimider notre staff. Mais même contre cela, contre toutes les décisions, qui étaient toujours en défaveur de l’Égypte, nous avons été la meilleure équipe en seconde période et aux tirs au but », a enchéri fièrement le sélectionneur égyptien.

Queiroz a conclu en indiquant que le traitement global réservé à sa sélection par les officiels et les organisateurs tout au long du tournoi était honteux : « La CAF ne respecte pas l’Égypte, des horaires à la qualité des terrains – nous avions les pires terrains ! Nous sommes l’Egypte ! Comment cet arbitre, après ce qu’il a fait dans le passé, peut-il participer à la Coupe d’Afrique des Nations ? Qui peut comprendre cela ? Personne ! »

Avec beinsport