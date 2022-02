Une fois les 5èmes Championnats d’Afrique de para-taekwondo bouclés ce vendredi, le même site du Palais du 29 juillet de Niamey accueillera le 1er Open du Niger pour athlètes valides et qui est de type G-2 (20 points). Trois Lions seront encore de la partie, en quête de points qualificatifs pour les 10 de Paris 2024.

Ababacar Sedikh Soumaré, Yacine Diao, et la révélation Moustapha Mansour Lô constituent la Team Sénégal déplacée au Niger pour ce week-end. Si les deux premiers cités, en raison de leur statut de boursiers olympiques, se doivent obligatoirement de sillonner le monde à la quête d’unités qualificatives pour Paris 2024, Mansour Lô pour sa part, a hérité de l’unique billet d’avion.

Il est aussi important de signaler Diouf, que Lô a plus de chance d’aller aux JO en raison de son jeune âge (20 ans). Ce qui signifie qu’avec un encadrement adapté, ce sociétaire du club de Diamalaye les Pédagogues qui a gravi avec brio toutes les catégories en taekwondo peut valoir des satisfactions au Sénégal en cas de qualification aux JO 2024. D’où ce pari fait sur Mansour Lô par le coach national, Me Alioune Diovol, en le lançant dans ce circuit qui mène vers l’Olympe.

Trois sifflets sénégalais à Niamey

Arbitres continentaux en «kyorugi», trois Sénégalais sont appelés à officier durant ce 1er Open du Niger, précédés des 5èmes Championnats d’Afrique de para-taekwondo dans le même pays. Il s’agit de Me Seynabou Diouf, Me Brama Ndiaye et Me Abdoulaye Konaté. Un trio de feu bien côté urbi et orbi.

