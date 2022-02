Le CNG de lutte du président Bira Sène a rencontré hier les acteurs de la lutte dans leurs locaux à l’Arène nationale. Au sortir de la réunion, Meïssa Ndiaye, premier vice-président, chargé de la lutte avec frappe, est revenu sur les temps forts.

«C’était très important cette réunion entre les acteurs de la lutte et le CNG, c’est pourquoi les dé bats ont trop duré. Le CNG de lutte à travers une lettre circulaire avait pris des dispositions m pour aller en guerre pour tout ce 10 qui fait durer les combats de na lutte. On vu que les combats se terminaient très tardivement. Il y on avait un nouveau phénomène qui l’e était apparu dans l’arène.

Nous avons constaté qu’il y avait des lutteurs qui pouvaient rester plu sieurs minutes dans l’enceinte en se versant de potions mystiques. de La préparation mystique avait Le pris trop proportions, c’est par la suite que le CNG a sorti la lettre la circulaire. Les acteurs avaient manifesté le besoin de rencontrer le CNG pour discuter de cette lettre. Cette rencontre d’aujourd’hui (hier) a vu la présence des promoteurs, les lutteurs en activités, les fans clubs, les amateurs, les managers, les communicateurs, des experts. Ils étaient tous là et nous avons échangé.

Unanimement, ils ont reconnu qu’on doit prendre des dispositions pour que les combats ne se terminent pas tardivement. À la fin des débats, nous avons arrêté de nouvelles dispositions. À savoir que les combats se terminent tôt. Au lieu de 10 minutes de préparation mystique, maintenant, c’est 15 mns. À partir de la 16ème minute, les sanctions vont commencer à tomber. Et ce sera de 10% au lieu de 25%. De la 16ème à la 20ème mn, chaque minute sanctionnée sera de 10.000 FCFA de retard, Maintenant la préparation mystique ne va pas dépasser 20 mn. Par A ou B, on fera sortir le corps étranger dans l’enceinte pour que l’arbitre puisse siffler le combat. C’est un règlement pour les grands combats.

Pour les combats préliminaires, ce sera une question de 5 mn de PM (préparation mystique). Le taux est toujours pareil : 10% de sanction. De la 16ème à la 20ème minute, 10.000 FCFA de pénalité de retard.

Pour les 5 avertissements, le bureau va se réunir pour évoquer ce problème. Mais une chose est sûre, on va au-delà des 5 avertissements».

Sunu Lamb