Les émissaires de la CAF ont visité les secteurs prioritaires du nouveau stade de Diamniadio du Sénégal. C’est à l’issue de cette inspection que la société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamnadio et du Lac Rose (SOGIP) a publié sur son compte twitter que les autorités envoyées par la CAF ont loué la grande qualité des travaux et souligné le respect des normes internationales. Lancés le 20 février 2020, les travaux de ce temple du sport sont arrivés à terme et l’inauguration est prévue le 22 février prochain.