Alors que le coup d’envoi de la demi-finale de CAN entre le Burkina Faso et le Sénégal est de plus en plus proche (19h), les joueurs de Kamou Malo et d’Aliou Cissé vont devoir prendre en compte un handicap inattendu : la pluie.

Sur une vidéo postée par le journaliste Maher Mezahi, on peut voir qu’il pleut des cordes au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, là où la demi-finale va se jouer. « La CAN 2023 en Côte d’Ivoire va être amusante en plein milieu de la saison des pluies » conclut ironiquement Maher Mezahi. En espérant que cette pluie battante n’empêche pas les Étalons et les Lions de la Térange de développer du beau jeu.

Raining cats and dogs in Yaounde prior to the #AFCON2021 semi-final between Senegal and Burkina Faso

Afcon 2023 in Ivory Coast is going to be fun smack dab in the middle of rainy season pic.twitter.com/wDVa69ypQR

