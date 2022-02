« Je retiens que cette aventure a été belle au vu des arguments qui étaient les nôtres. Arriver en demi-finale face à une équipe comme le Sénégal, je ne me satisfait pas de cela. Non ! J’aurai aimé gagner ce soir. Nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal beaucoup plus athlétique surtout beaucoup plus expérimentée. C’est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième période de jeu. »