Battus par les Lions du Sénégal 1-3 en demi-finale, les Étalons sont éliminés dans cette CAN Cameroun 2021 qu’ils espéraient offrir à leur peuple qui traverse des moments difficiles politiquement. Capitaine de la sélection burkinabè, Bertrand Traoré a exprimé toute sa déception, à la fin de la rencontre, au micro de Canal+.

« On est forcément déçu car on voulait se qualifier en finale« , dit le capitaine des Etalons avant d’analyser la rencontre. « On s’attendait à un match compliqué. Je pense que nous avons effectué une bonne première période mais avons commencé la seconde un peu timidement. Ensuite ils marquent, on réussit à revenir au score mais ils marquent un deuxième but et sur un contre on se fait punir. Et voilà c’est comme ça lors des grands matchs, il faut rester concentré de la première à la dernière minute car les erreurs se payent cash« .

Cependant, tout n’est pas fini pour le lyonnais et les burkinabés puisqu’il y a le match de la 3ème place qui les attend le jour même de la finale, ce dimanche 6 février 2022. « On est forcément déçu mais il y a la possibilité d’aller chercher une médaille. On va donc se remobiliser et aller jouer la 3ème place ».

« On retient que du positif. On est un groupe jeune avec beaucoup de potentiel. Je pense que nous avons appris et avons beaucoup de points positifs à retenir de cette compétition. On va continuer à travailler et essayer dans un premier temps d’aller chercher cette médaille« . Après on verra ce qui va suivre, conclut Traoré qui espère revenir plus fort avec un groupe plus expérimenté lors du prochain rendez-vous du football africain en 2023.

wiwsport.com