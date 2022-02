Après leur victoire 1-0 face à la Tunisie en quart de finale, les Etalons du Burkina Fasoferont face aux Lions du Sénégal ce mercredi 2 février 2022 à 19h00 GMT en demi-finale de la CAN Cameroun 2021. Un beau parcours jusque-là des Etalons qui souhaitent remporter cette 33ème édition de la CAN pour « donner de l’espoir » au peuple burkinabé qui traverse actuellement une période difficile avec le coup d’Etat militaire, selon le sélectionneur Kamou Malo.

« Nous sommes fixés de donner un brin de sourire à notre peuple. Quand il y’a de l’espoir, il y’a la vie. Si nous pouvons par notre contribution sportive donner de l’espoir à notre peuple, nous le ferons. Nous n’allons pas marchander les efforts pour rendre notre peuple heureux« , a révélé le coach des Etalons aujourd’hui en conférence de presse avant son opposition face aux Lions du Sénégal de demain mercredi.

Kamou Malo poursuit en exprimant la « motivation supplémentaire » que constitue les récents évènements politiques au Burkina Faso. « Nous sommes décidés à vendre cher notre peau pour aller au bout de cette compétition. Nous ferons tout pour remporter le trophée« , dit-il avant de poursuivre : « Nous n’allons pas changer notre identité parce que nous allons rencontrer le Sénégal. Nous savons que le Sénégal est une grosse armada. C’est l’un des meilleurs pays du football en Afrique. Quand vous jouez une telle équipe, l’essentiel, c’est de rester vous-même (…) Nous allons garder notre identité« .

Rappelons que Lions et Etalons ne se sont croisés qu’à deuux reprises en Coupe d’Afrique. Une victoire pour le Sénégal 3-1 au 1er tour de la CAN 2000, et un match nul de zéro but partout lors du 1er tour de la CAN Tunisie 2004.

