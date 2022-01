Presque écarté du groupe de performance à Leicester City, Nampalys Mendy a vécu une première partie de saison cauchemardesque en club. Pourtant, il brille en sélection.

On peut avoir d’excellentes qualités sportives et ne pas s’épanouir dans son club de football. Nampalys Mendy, malheureusement, est la preuve irréfutable. Alors qu’il est l’une des sensations de cette CAN 2021, le milieu de terrain international sénégalais de 29 ans a pourtant connu une première partie de saison pour le moins espérer à Leicester City.

L’ancien joueur de l’OGC Nice, recruté l’été 2016 pour un montant de 15 millions d’euros, n’est apparu qu’à quatre reprises cette saison avec l’équipe première des Foxes. Néanmoins, son manque cruel de temps de jeu en club ne s’est pas senti dans ses matchs avec le Sénégal, notamment durant cette Coupe d’Afrique des Nations, dont la sélection a atteint les demi-finales.

Naturellement déçu, le joueur a évoqué sans langue de bois sa situation au King Power Stadium, répondant à une question de l’un des internautes sur Twitter de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). J’aimerais savoir comment vous faites pour être si fort mentalement vue votre situation en club, et de venir répondre à la sélection et de faire de bons matchs ?

« Je savais très bien ma situation en club. C’est très compliqué et très difficile que se soit mentalement. C’est compliqué quand on me prive de ce que j’aime. Mais je suis un passionné. J’ai toujours gardé cet objectif (la CAN) en tête. J’ai eu le bonheur d’être sélectionné malgré ma situation. J’ai travaillé très très dur durant cette période que je ne jouait pas et, aujourd’hui, ça paye. Je suis très ravi et j’espère que ça va continuer comme ça », a-t-il avoué.

Ce qui a motivé sa venue en équipe nationale, sa situation en club … découvrez les réponses de Nampalys Mendy dans ce nouveau numéro de Questions/Réponses. #TeamSenegal #AskNampalys #AFCON2021 [ 1/2 ] 👇 pic.twitter.com/kVx5bHeCD3 — FSF (@Fsfofficielle) January 31, 2022

