Il a fallu se batailler pour l’avoir dans l’effectif du Sénégal pour cette compétition et ça porte ses fruits. Pour son premier match avec les Lions du Sénégal depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations, Ismaila Sarr délivre tout un pays. Son troisième but face à la Guinée Équatoriale a définitivement scellé le sort de la rencontre comptant pour les quarts de finale.

Face à la formation du Nzalang Nacional, le Sénégal a sorti de grand jeu pour décrocher son billet pour la demi-finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, les coéquipiers de Sadio Mané ont éliminé la Guinée Équatoriale (3-1). Famara Diedhiou, auteur de l’ouverture du score, Cheikhou Kouyaté qui eut le réflexe de porter la balle au fond des filets pour permettre aux sénégalais de reprendre l’avantage avant qu’Ismaila Sarr marque le troisième but, après juste 18 minutes de son entrée en jeu.

L’attaquant des Lions est à la conclusion après un superbe déboulé de Saliou Ciss, sur le côté gauche. 3-1 pour le Sénégal. Son 9eme but sous les couleurs de la sélection sénégalaise et son premier pour cette coupe d’Afrique des nations. Les Sénégalais se sortent donc du piège équato-guinéen et retrouvent en demi-finale le Burkina Faso. « Nous gérons le joueur. J’ai insiste pour qu’il soit là, il a beaucoup travaillé, mais n’est pas encore prêt à démarrer un match. On lui laissera le temps qu’il faut car il est très important pour nous. Je suis très satisfait d’avoir insisté à le garder avec nous« , affirme le sélectionneur du Sénégal sur Ismaila Sarr à la fin de la rencontre.

Transversale de KK est magnifique.

Contrôle poitrine splendide de Saliou Ciss.

Sublime appel de Bamba Dieng pour aspirer les défenseurs.

Superbe finition d'Ismaïla Sarr à la Sheva. C'est ça The HaramBall 🔥 https://t.co/QOoEfpb3lJ — the nipples🇸🇳🦍 (@THiiiEUF) January 30, 2022

