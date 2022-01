Vainqueur de la Guinée Equatoriale 3-1 ce soir en quart de finale, le Sénégal rejoint le Cameroun, le Burkina et l’Egypte dans le dernier carré de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Auteur d’une très belle prestation et élu homme de la rencontre, Nampalys Mendy s’est arrêté au micro de Canal+ pour exprimer sa satisfaction.

« Très très fier. Ce soir, on a eu une attitude positive du début jusqu’à la fin. Même après le but encaissé on n’a pas paniqué, on est resté concentré. Ensuite y a ce deuxième but qui est venu puis on a laissé tourner notre jeu. Et voilà nous sommes très satisfaits de notre performance ce soir », a déclaré le milieu de terrain élu homme du match.

Questionné sur l’attitude de Sadio Mané après le deuxième but sénégalais, Nampalys explique que le numéro 10 des Lions a eu la bonne réaction de calmer ses coéquipiers qui semblaient être dans l’euphorie. « C’est vrai que c’est un match très compliqué, on a joué face à une bonne équipe. C’était important de rester concentré. Après vous savez que c’est difficile de rester calme après avoir marqué un deuxième but, mais il a eu une bonne réaction à rappeler tout le monde parce qu’il fallait rester concentré », dit-il avant de s’exprimer sur l’état d’eprit du groupe.

« Oui on a un très bon groupe. On a pu le voir depuis le début de la compétition. On a eu plusieurs cas de covid mais malgré cela les joueurs ont fait le travail peu importe le 11 qui a été mis en place. On a un bon collectif et c’est pour cela qu’on est là aujourd’hui », conclut le joueur de Leicester.

