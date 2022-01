En manque de temps de jeu au Stade Brestois, Youssouph Badji intéresserait plusieurs formations de Pro League.

Le mercato hivernal touche à sa fin. Et pour Youssouph Badji, prêté l’été dernier par le Club Brugge au Stade Brestois, un retour dans le Championnat de Belgique semble être d’actualité. Le jeune attaquant sénégalais, apparu à neuf reprises en Ligue 1 cette saison, n’a pas réussi à convaincre en Bretagne.

L’ancien joueur du Casa Sports est en situation d’échec et son entraîneur Michel Der Zakarian ne compte visiblement pas sur lui. Et selon les informations de Ouest France, le Sporting Charleroi et le Oud-Heverlee Louvain seraient prêts à le faire revenir en Belgique. Mais les Zèbres seraient plus insistants.

Qu’en est-il du fait qu’il puisse porter le maillot de trois clubs différents en une saison ? La FIFA a autorisé, en 2019, les joueurs à être officiellement enregistré dans trois clubs différents sur la même saison. Ainsi, Youssouph Badji n’aurait aucun problème à arborer la tunique d’une troisième équipe durant cet exercice.

