La sélection féminine U20 du Sénégal a décroché le point du nul (1-1), samedi dernier, à Tanger (Maroc), face à son homologue marocaine, lors du 4ème tour aller des éliminatoires du Mondial Costa Rica 2022. Pour le match retour, prévu le 5 février au Sénégal, la sélectionneuse des Lioncelles, Aïcha Henriette Ndiaye, affirme que ses protégées feront le nécessaire afin de passer au 5ème et dernier tour.

«J’avais dit aux filles de ne pas encaisser de but. Et une fois à domicile, on fera le nécessaire pour les battre et nous qualifier au 5ème tour. Malheureusement, nous avons pris un but. Mais, le but inscrit à l’extérieur est tout bénef pour nous. Et nous allons faire le nécessaire lors du match retour. Nous allons encore visionner l’équipe marocaine. Elle a des forces, comme des faiblesses. Nous allons rectifier les manquements, pour être d’attaque le 5 février 2022 Inch’Allah», nous dit Aïcha Henriette Ndiaye

Avec Stades