La cinquième ronde de l’Open international de Ouagadougou s’est disputée hier. Opposé au Français Oscar Lognon, le Sénégalais Ndiaga Samb s’est imposé (2-0). Il s’agit de son deuxième succès dans ce tournoi.

Contraint au nul lors de la précédente ronde (1-1), le Grand Maître international (GMI) séné galais Ndiaga Samb a renoué avec le succès en damant le pion à Oscar Lognon (2-0) hier, dans l’après-midi. L’unique damistes sénégalais présent à cet Open de Ouagadougou vient d’assurer sa deuxième victoire dans le tournoi, après celui obtenu face à Deo Gracias Gouba, lors de la 2ème ronde.

Avec trois nuls et deux victoires, il compte désormais 7 points. Il a fait un grand bond au classement général des 68 joueurs engagés dans cet Open international.

Le champion d’Afrique 2016 a quitté la 16ème place pour pointer au 10 rang, avec seulement une unité de moins que les deux favoris, les Ivoiriens Joachim Adonis Ano et Joël Atsé, respectivement premier et deuxième. Le Camerounais Jean Marc-Ndjofang est 6ème avec égale ment un point de plus que Ndiaga Samb, à 4 rondes de la fin de cette compétition.

Avec Stades