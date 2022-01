Étant toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier, Pablo Longoria songerait à vendre Bamba Dieng. De son côté, l’attaquant de l’OM ne serait pas contre un départ, à condition que le projet sportif présenté soit à son goût, a révélé La Provence.

Et d’après les informations communiquées par La Provence , Aston Villa de Steven Gerrard ferait lui aussi irruption dans la course à la signature de Bamba Dieng et dans la bataille qui semble faire rage outre-Manche pour l’international sénégalais. Très actif dans ce mercato hivernal, les Villans ont les cartes en main pour s’oofrir la pépite sénégalaise.

Bien qu’il soit heureux à l’OM, Dieng ne serait pas totalement contre l’idée d’un départ si un projet sportif attractif lui était proposé dans les prochains jours. N’étant pas pressé de prendre une décision selon la même source, Bamba Dieng serait quand même susceptible de changer d’air et notamment en raison de la nécessité de l’OM de renflouer ses caisses. A croire que la direction phocéenne n’hésiterait pas à saisir l’opportunité si une offre intéressante venait à se poser sur sa table.

wiwsport.com